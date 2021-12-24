بينها "مستندات مرورية".. ليلة سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بكفرالشيخ تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على عدد 530 نموذج لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة- الأدوات والآلات المستخدمة في عملية التزوير- 968 محرر حكومي منسوب صدورهم للعديد من الجهات "جميعها مزورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.