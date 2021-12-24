خناقة بالبنزين .. ضبط 9 أشخاص في مشاجرة عنيفة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

نحج رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول في إلقاء القبض على 9 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص”إثنين منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص” 3 منهم مصابين بجروح وكدمات") وأمكن من ضبطهم .

تحريات المباحث أوضحت أن الطرفان يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على الآخر بالضرب بإستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الإشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم عبوة بلاستيك بداخلـها سـائل البنزين- عدد ۳ عصا خشبية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.