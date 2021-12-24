حرامية بالإكراه.. القبض على تشكيل عصابي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

نجحت قوة أمنية من رجال وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") وبحوزتهما (هاتفى محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض "سكين") حال تواجدهما بدائرة القسم.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما، وأن الهاتفان المحمولان والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة.

أمكن التوصل للمجنى عليهما، وبإستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بسرقتهما بالإكراه حال تواجدهما بدائرة القسم، وأضافا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.