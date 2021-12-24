تُديرها سيدة.. ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لإدارتها أكاديمية "بدون ترخيص" بالمنوفية للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية) بإدارة "أكاديمية" كيان تعليمى وهمي " بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافها وأمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية، عُثر على عدد من الشهادات "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – عدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال وأكلاشيهات تحمل مسمى الأكاديمية – عدد من المستندات الشخصية – 2 سماعة طبية وجهاز قياس ضغط يدوي - جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.