بـ "المفتاح المصطنع"..سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابى بالقاهرة تخصـص نـشـاطه الإجرامـى فـى سـرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحـث قسـم شـرطة منـشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشـاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المحكمة، أمكن رجال مباحث القسم من ضبطهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهماعلى مجموعة من المفاتيح المصطنعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 حـوادث سرقة سيارات بـذات الأسلوب بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما .

وأقرا بتصرفهما فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئى النية" شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة أمكن ضبطهما ..وبحوزتهما السيارتان المستولى عليهما بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.