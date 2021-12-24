أفضل 5 أماكن للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أيام قليلة ويبدأ العام الميلادي الجديد 2022، وتعد حفلات رأس السنة من أجمل اللحظات التي ينتظرها الجميع كل عام، ويبحث كثير من المصريين، عن أفضل الأماكن لقضاء أوقاتهم.

ويستعرض "الخليج 365" أفضل الأماكن السياحية في مصر لقضاء أجمل اللحظات فيها خلال احتفالات رأس السنةk وذلك على النحو التالي:

القاهرة:

يمكنك قضاء ليلة رأس السنة بأكثر من طريقة في القاهرة، كونها تضم كافة أنواع الأماكن السياحية والترفيهية.

ويمكن الاحتفال بعشاء بسيط مع الأسرة وسط الهواء الطلق، ثم التوجة إلى شارع المعز وسط نغمات الأغاني والأضواء والأجواء التاريخية الفريدة.

ويمكنك تناول العشاء مع الأسرة في برج القاهرة، والاستمتاع بمشاهدة القاهرة بالكامل من أعلى، والاستمتاع بمنظر النيل الساحر والأوبرا ليلًا، ومشاهدة الألعاب النارية وهي تضيء السماء معلنة دخول عام جديد.

ويمكن قضاء ليلة رأس السنة على باخرة وسط النيل، ستستمتع كثيرًا خاصة إذا كنت من محبي الأجواء الهادئة والطبيعة، ويمكنك تجربة المولات والمطاعم.

شرم الشيخ:

تعتبر شرم الشيخ من أكثر مدن جنوب سيناء جذبًا للسياح خاصة في احتفالات رأس السنة، وتتميز بوفرة الأماكن الطبيعية والترفيهية التي تعتبر أمثل مكان لقضاء ليلة رأس السنة.

تتزين مدينة شرم الشيخ بالأنوار والزينة والمجسمات الخاصة بالكريسماس، مثل بابا نويل وشجرة الكريسماس وتماثيل الغزلان التي تجر العربات، وتنطلق أصوات الأغاني والموسيقى المبهجة في كل مكان، حيث تتميز شرم الشيخ بقدرتها على تقديم برامج ترفيهية مميزة وخاصة خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة.

وتقدم مدينة شرم الشيخ برامج وألعاب ترفيهية مبتكرة خاصة بـرأس السنة، وعروض رقص وفنون شعبية تراثية، بالإضافة إلى ابتكار حفلات عشاء على الطراز البدوي وسط الجبال، ورحلات سفاري وتخييم وسط الصحراء، ويعتبر هذا النشاط الأكثر جذبًا للسياح.

ويمكن قضاء ليلة رأس السنة على جبل موسى في سانت كاترين، لمشاهدة شروق شمس العام الجديد وسط أجواء روحانية مميزة.

الإسكندرية:

توجد بالمحافظة، الأماكن التاريخية الأثرية مثل قلعة قايتباي ومحطة الرمل، والأماكن الطبيعية كالحدائق والكورنيش، والترفيهية مثل المطاعم والمقاهي والفنادق والمولات والأوبرا.

يمكن الذهاب إلى المولات الشهيرة مثل مول سان ستيفانو، ومول سيتي سنتر، ومول جرين بلازا، وتستعد هذه المولات للاحتفال برأس السنة، بأضواء وزينة الكريسماس والأغاني المبهجة، فضلًا عن التخفيضات الهائلة على كافة المنتجات.

يمكن الانطلاق في جولة بالترام من محطة الرمل للاستمتاع بمشاهدة أجمل وأعرق أحياء إسكندرية على الإطلاق، أو جولة بالأتوبيس الكهربائي والاستمتاع بالتجول في شوارع اسكندرية ليلًا، ومشاهدة احتفالات أهل اسكندرية في الشوارع.

الأقصر:

الأقصر واحدة من أهم مدن مصر للاحتفال برأس السنة، ويمكن الاحتفال وسط المعابد والمقابر الفرعونية التي يتم تزيينها بأضواء الكريسماس، أو الاحتفال في أحد فنادق الأقصر التي تقيم عدد كبير من الحفلات الموسيقية والغنائية.

ويمكنك مشاركة أهل الأقصر باحتفالهم العفوي في مختلف الشوارع والميادين، حيث الأضواء والألعاب النارية الأنشطة الترفيهية المتنوعة، وسط مشاركة من أفواج الزائرين والسائحين الباحثين عن البهجة والاستمتاع في هذه الليلة الفريدة.

أسوان:

يستقبل أهل أسوان العام الجديد بالأغاني والموسيقى التراثية، وبتزيين البيوت بالأضواء والزينة الخاصة باحتفالات رأس السنة.

يتم تزيين المعابد بالأنوار الملونة، مثل معبد فيلة الذي يقع وسط النيل، ومتحف النوبة، وغيرها من المتاحف والأماكن الأثرية المميزة، كما يتم تقديم عروض الصوت والضوء الساحرة، واقامة حفلات العشاء في مختلف الأماكن الاثرية.

يمكن الانطلاق في جولة نيلية بإحدى البواخر، لاستقبال العام الجديد وسط النيل والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية التي تغطي السماء عند دخول العام الجديد.

أسعار الفنادق:

من جانبه، كشف هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، أسعار الغرف الفندقية في مدينتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة المرتقبة بعد أيام قليلة.

وقال محيي لمصراوي، إن سعر الغرف في فنادق ريكسوس بشرم والغردقة، وشتيجنبرجر بالغردقة، وفورسيزون بشرم الشيخ، والبارون بشرم والغردقة صن رايز ارابيان بيتش بشرم الشيخ، وغيرها من الفنادق الأخرى، سيكون في نفس السعر المقدم للسائح الأجنبي كون الوقت موسم وعليه إقبال كبير.

وأشار إلى أن الحجز بالليلة وحسب الدفع في الفندق، والباكيتج، ويبلغ سعر الغرفة في الليلة 4 آلاف جنيه شاملة الإقامة والطعام (فطار-غداء -عشاء)".

وتابع محيي: الليلة في الغرفة سيكون الحد الأدنى لها بسعر 4 آلاف جنيه بما يعادل حوالي 280 أو 290 دولارا في فنادق 4 و5 نجوم في فنادق، على أن يصل هذا السعر في فنادق المذكورة أعلاه بين 5 و 6 و 7 آلاف جنيه في الليلة، وهذه الأسعار تختلف من فندق لآخر وليست ثابتة.

وأضاف:"وفي فنادق 2 و 3 نجوم تصل الليلة لـ 2000 جنيه في الليلة، وليس هناك أماكن للحجز، كون هناك شركات حصلت على شراء الغرف لمدة سنة كاملة تأمين كامل وسددت بالدولار، وتسوق لها من خلال الحجز للسائحين".