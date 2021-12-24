يقلل الوفيات.. الناظر: هيئة الدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أقرت منذ قليل الموافقة على ثاني دواء فعال لعلاج كورونا ويسمى "مولنوبيرافير".

وأوضح في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن العلاج الجديد يقلل معدل الوفيات بنسبة 30%، ويؤخذ عن طريق الفم.

كان الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، قال إن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة، عن ما تم الحصول عليه في الجرعتين الأولى والثانية ليست له أي أضرار أو مخاطر طبية.

وأشار في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى أن هناك تقارير طبية في أوروبا توصي بضرورة تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة.

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