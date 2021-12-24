شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنعى راعى كاتدرائية البازيليك بالقاهرة: عيده فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر الأب جنارو دى مارتينو، راعي كاتدرائية البازيليك بالقاهرة.

وجاء بيان الكنيسة الكاثوليكية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأب جنارو دي مارتينو، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، كما نقدم التعازي إلى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".

ومن جانبه، نعى أيضا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأب جينارو دي مارتينو، حيث قال إنه رحل ليحتفل بعيد المسلاد في السماء، مضيفا: "نودعه على رجاء القيامة باسمي وباسم كهنة وشمامسة وشعب الكنيسة الأسقفية مصلين لأسرته ولكل محبيه أن يمنحهم الله صبرًا وتعزية".