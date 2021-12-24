خالد عبد الغفار يعقد مؤتمرا صحفيا غدا حول متحورات كورونا

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان مؤتمر صحفي بعنوان " فيروس الكورنا- التحورات، ومدى تأثيرها على الوضع الصحي العام"، وذلك غدا السبت بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن خروج 542 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314994.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 883 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 378843 من ضمنهم 314994 حالة تم شفاؤها، و 21510 حالة وفاة.