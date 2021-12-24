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إخلاء عقار آيل للسقوط فى كرداسة بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أخلت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، عقارا آيل للسقوط، في شارع محمد عبد الفتاح في كرداسة، وذلك بعد بلاغ مالك العقار وتم الإخلاء بعد تشكيل لجنة للمعاينة.

 

وكان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغًا من سكان العقار بوجود تصدع كبير في حوائط مبنى العقار الذي يسكنون فيه بكرداسة، فانتقلت قوة أمنية للعقار .

 

وتبين من المعاينة أن العقار آيل للسقوط فأُخلي من السكان، وعدد من الأسر في العقارات المجاورة بالتنسيق مع مجلس مدينة كرداسة حتى يتولى مجلس المدينة أعمال هدم العقار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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