شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: إجراءات جديدة لمحاربة دخلاء المهنة بداية من يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، اجتماع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالنقابة والتى تضمنت مشاركة النقابة في اجتماعات جامعة الدول العربية، وتفاصيل الاجتماع بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وعرض الزمالات الجديدة لمهنة التمريض، وفتح سجلات جديدة للقابلات، والاجراءات الادارية التى اتخذتها النقابة لتنظيم شئون المهنة.

وقالت نقيب التمريض، فى بيان لها اليوم، إنه تم مناقشة تفاصيل اجتماعات اللجنة التشريعية لإعداد القوانين، واللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول العربية، والتى تناولت إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض والقبالة الخاصة بالدول العربية، وأول قانون استرشادى لتنظيم ممارسة التمريض بالدول العربية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض والتى تم عرضها الأسبوع الماضى على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، فضلا عن الزمالات الجديدة للتمريض والتى تضمنت زمالة القابلات "المولدات" وزمالة تمريض أسرة على غرار طبيب الأسرة، وزمالة تمريض صحة المجتمع.

ومن جانبه، قال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن اجتماع مجلس ادارة النقابة العامة للتمريض، ناقش الإجراءات التى اتخذتها النقابة لمحاربة دخلاء المهنة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات جديدة اتخذتها النقابة وسيتم تطبيقها بدءاً من العام الجديد 2022، مشيرا إلى أنه تم مناقشة إجراءات تسجيل القابلات "المولدات القانونيات" لتسهيل العمل لهم داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى أن هذا التخصص مطلوب بشدة خارج مصر، حيث يتميز التمريض المصرى بالكفاءة والمهارة.