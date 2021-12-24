شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى: ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 6 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. - البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه. ‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها. ‎- الجوافة 9 ‎- بلح بارحى 34 جنيه ‎- البسلة 9:5 ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‎‏- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎‏