شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
الباذنجان العروس 5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيها.
- الجوافة 9
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 9:5
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.