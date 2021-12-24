شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من القساطر الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالاداره الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهره الدولى برئاسةمحمد رمضان مدير إدارة الجمرك بالإنابة من ضبط محاوله تهريب عدد من القساطرالطبية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانونالجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة خطوط النيلللطيران رقم NP192 القادمة من مطار صبيحة التركى اشتبه احمد عبدالله رئيس قسماللجنة الجمركية في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالةالوصول ومعه 2 شنطه وكرتونه نظرا لقصر المده بين السفر والعودة.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقيبته علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى مأمور الفحصفتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على محمد رمضان قام بتكليف أحمد مجدى عزت مأمور الجمرك تحت إشرافأحمد نبيل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجودجيب سحرى بكل شنطة بكل منها لفة من الفويل بداخل كل منها كمية من القساطر الطبيةوقطع قطنية بإجمالي 50 قسطرة طبية و20 قطعة قطنية.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمبنى الركاب رقم 1 إتخاذ الإجراءاتالقانونية وتحرير محضر ضبط رقم 47 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.