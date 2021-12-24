"بلطجة ومخدرات وتنفيذ أحكام".. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما

كما تم ضبط 284 قضية مخدرات بحوزة 300 متهما، وتنفيذ 84827 حكم قضائي متنوع ، وضبط تشكيل عصابى ضم متهمان ارتكبا 6 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 29 متهما هاربا، وضبط 32 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 332 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26564 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.