بعد فيديو "تعدي بلطجي على مُسن حتى الموت".. الدخلية تكشف تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات تحت عنوان (بلطجي يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وبالفحص توصلت تحريات مباحث قسم روض الفرج أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 الجاري بين كلٍ من : طرف أول (أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج متوفي إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم وسقوطه من سلم العقار سكنه وطرف ثان (عاطل، مقيم بدائرة القسم بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وجرى تحرير محضر بالواقعة.