شخص يستغيث بوقوع إطلاق نار بصحراء العياط.. والمباحث: خلاف على "خفرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو لاستغاثة أحد الأشخاص ادعى إطلاق آخر أعيرة نارية بمنطقة صحراوية بمركز العياط.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى وجود مشاجرة بالظهير الصحراوي بإحدى القرى بالأيدي دون إطلاق أعيرة نارية بين طرف أول (3 أشخاص "أحدهم المعني بمقطع الفيديو المشار إليه" مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وطرف ثان شخصان، بسبب خلافات على حراسة إحدى محطات الكهرباء "تحت الإنشاء".

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

بمواجهة أحد أفراد المشاجرة من الطرف الأول "المعني بمقطع الفيديو" عن ادعائه بإطلاق أعيرة نارية قرر أنه ادعى ذلك لإثارة التعاطف معه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.