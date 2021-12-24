شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق البديلة بعد غلق مطلع الدائرى القادم من ميدان المنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية بعد غلق مطلع الطريق الدائرى بشكل كلى للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى لمدة 21 يوما لتنفيذ أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وشملت التحويلات المرورية الآتى:

- القادم من شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير بإتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك ( شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم).

-الصعود أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والإتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.