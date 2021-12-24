شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فتح حوار مجتمعى للحد من الطلاق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن الوزارة ستفتح حوار مجتمعي للحد من ظاهرة الطلاق في مصر.

وأشار الوزير، خلال لقاءه مع أئمة بورسعيد في ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، إلى أن الحوار سيتضمن ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وورش عمل، وكذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحوار المجتمعي.

وأوضح وزير الأوقاف أنه سيجرى التثقيف حول عدة ملفات منها: حقوق الزوجية والحياة الزوجية، والحد من الزواج المبكر، مؤكدا على أنه كلما نضج الإنسان وأصبح معد نفسيا وكان قادر على تحمل المسؤولية، كلما كانت الأسرة أكثر استقرارا، مشددا على أهمية ثقافة التأهيل قبل الزواج.

وسيؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد أم القرى في حي الضواحي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.