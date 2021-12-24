شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021 لجامعة الوادى الجديد.. اكتشاف عظام أكبر سلحفاة بحرية بالفرافرة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد حصاد العة خلال عام 2021، موضحا ان العام شهد العديد من الإنجازات على كافة المستويات والأصعدة، حيث تم رفع سرعات مركز البيانات الرئيسي بالجامعة من (100 ميجابت ب/ث) إلى (600 ميجابت/ث) وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي لرفع كفاءة شبكات المعلومات بالجامعة.

وأوضحت جامعة الوادى الجديد أنه خلال عام 2021 بحث رئيس الجامعة دفع عجلة العمل بالمشروعات فى الجامعة وذلك في إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستثمارية لدفع عجلة العمل بالمشروعات التى تنفذها بموقع الجامعة بالكيلو 10 تم الاتفاق علي تسليم مشروع مبنى كلية العلوم الجناح الغربي كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية لمبانى كلية العلوم تصل إلى 75 مليون جنية والتى تتضمن مبانى الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا.

وأضاف رئيس الجامعة أنه لأول مرة بمصر يتم اكتشاف عظام لاكبر سلحفاء بحرية يرجع تاريخها لأكثر من 70 مليون سنة بواحة الفرافرة بالصحراء الغربية يرجع تاريخها الجيولوجى لأكثر من 70 مليون سنة

وقال رئيس الجامعة إن هذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية للاحياء البحرية القديمة التى كانت تعيش داخل مياة البحر التيثى القديم بالصحراء فى نهاية العصر الكريتاسى، موضحا أن هذه المنطفة تحتوى على ترسيبات للبحر التيثى القديم (جد البحر المتوسط الحالى) والذى امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية بمصر

وقال رئيس الجامعة الوادى الجديد، إنه تم تنظيم معسكر لتوليد الأفكار بنادى ريادة الأعمال بالجامعة، والذي نظمه نادي ريادة الأعمال التابع لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار بالجامعة.

وفى إطار الدور المجتمعى الجامعة استقبل جامعة الوادى الجديد بمكتبه بالمبنى الإدارى بطريق الداخلة المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالمحافظة بحضور محمد حسين المستشار الاعلامى للجامعة لبحث أوجه التعاون بين نقابة المهندسين بالمحافظة والجامعة فى تصور اقسام كلية الهندسه والمزمع انشائها بجامعة الوادى الجديد الاقسام التى تخطط الجامعة لافتتاحها للتناسب مع طبيعة الوادى الجديد لتكون اقسام متفردة تتناسب وامكانات ومقومات المحافظة لاستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين وعمارة المناطق الصحراوية الحارة.

للتفرد الجامعة بأقسام لم تكون موجوده فى كليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية بل والأفريقية لتجذب طلاب من مختلف المحافظات بل وعلى مستوى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب النقابة من تركيب وحدات الطاقة الشمسية مع الشركات المنفذه .

كما حرص رئيس الجامعة على تفقد مزارع القمح والصوب الزراعية زراعات القمح والنخيل والزيتون والموالح والصوب الزراعية بالكبلو 10 وذلك فى اطار المتابعة المستمرة و تحديد أهم الاحتياجات للفترة المقبلة وتحديد الأولويات لوضع خطة تطوير شاملة للمزراع للاستفادة من المساحات المخصصة للزراعات الحقلية ووفق جدول زمني محدد التعرف على أهم الموارد الذاتية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المساحات ونقطة المياة باستخدام اساليب الرى الحديثة

كما حرص رئيس الجامعة على استقبال لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث جاهزية الجامعة لإجراء الاختبارات الإلكترونية، ومدى فاعلية الأنظمة الذكية بها.

وخلال عام 2021 تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، للمشروعات القومية والهندسية جامعة الوادى الجديد وشملت الزيارة تفقد المشروعات القومية وحجم الأعمال التى تتم فيها بجامعة الوادى الجديد .

ثم تفقد مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، للمشروعات القومية الأعمال التى تتم بمبنى كلية الطب البشرى بمبنى ديوان عام المحافظة القديم الذى اهدته محافظة الوادى الجديد ليكون مقر لكلية الطب البشرى بالوادى الجديد والذى صدر القرار الوزارى لبدء الدراسة بها فى العام الجامعى 2021/2022 ،مشيدا بحجم الاعمال التى تتم بالمبنى الخاص بكلية الطب مقر الجامعة الجديد بالكيلو 10بطريق الخارجة اسيوط والذى يقع على مساحة 1000 فدان وتضم مبانى القياس والتقويم ومبانى كليات الزراعة و الطب البيطرى والمستشفى البيطرى ومبانى كلية العلوم ومبانى وملاعب كلية التربية الرياضية التى تضم الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وتفقد مزارع الجامعة التى تقع على مساحة 80 فدان منزرعة بالنخيل والمحاصيل الاستراتيجة وتشرف عيها كلية الزراعة بالاضافة الى مزارع الانتاج الحيوانى التى تضم عنابر لتربية الابقاء والاغنام والماعز منها الاصناف المحلية والمستوردة التى تلائم مناخ الوادى الجديد للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية وتشرف عليها كليتى الطب البيطرى والزراعة

كما حرصت جامعة الوادى الجديد فى عام 2021 المشاركة في المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية في نسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى اقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث عقد المنتدى بالتزامن مع الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمُنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بحضور معالى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

هذا بالاضافة الى مشاركة جامعة الوادى الجديد فى الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة الذي نظمه فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة بحضور القيادات التنفيذية والقيادات المعنية وذلك تحت شعار "لا للفساد.. نكافح لنزدهر"

وقال طنطاوى ان جامعة الوادى الجديد استقبلت الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم لاستعراض دور الجامعة فى محو الأمية وتعليم الكبار من خلال طلاب كليات التربية والاداب والتربية الرياضية ،وعرض تجربة جامعة الوادى الجديد فى القضاء على الأمية والإعلان عن الهدف الأكبر وهو إعلان محافظة الوادى الجديد خالية من الأمية

هذا بالإضافة الى تنظيم عدة دورات تدريبية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة لمركز الفرافرة وعقد امتحانات فورية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية وف عام 2021 شهدت جامعة الوادى الجديد زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و9 وزراء واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الاقليم لتفقد جامعة الوادى الجديد

وفى عام 2021 شاركت جامعة الوادي الجديد في الملتقي الأول لمبادرة طلاب من اجل مصر المنعقد بجامعة القاهرة تحت شعار "معًا بالعلم والعمل" بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية.

واضاف رئيس الجامعة انه تم تفعيل المقررات الرقمية لكلية الطب بنسبة 100% وإتاحة انترنت مجانا للدخول علي منصة الجامعة لجميع المقررات الدراسية لكلية الطب تم رفعها بالكامل علي منصة my course بالاضافه للانتهاء من تفعيل الايميل الاكاديمي لجميع طلاب الكلية ،

وفى عام 2021 أطلق مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادي الجديد منصة رقمية للمقررات بجامعة الوادي الجديد، وذلك تسهيلا علي الطلاب وتقليلا من مشكلات الاقراص المدمجة حيث يتم تخصيص اسم مستخدم وكلمة مرور تتيح له الدخول علي المقررات في تخصصه وفي اطار ذلك تسعي الجامعة لتوفير قاعات دراسية مزوده بالإنترنت حتي يتمكن الطلاب الذين لا يمتلكون جهاز كومبيوتر من مراجعة دروسهم بها.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن عام 2021 شهد افتتاح منتدى شباب ورواد الأعمال بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

وأوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أن إطلاق أسبوع ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد نظم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذى تضمن تنفيذ العديد من الفاعليات والمسابقات الخاصة بريادة الأعمال.