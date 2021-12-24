شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة مائل للدفء بالصعيد والصغرى 5 بوسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات باستمرار موجة الاستقرار في الطقس، اليوم، مع زيادة فترات سطوع الشمس، موضحة: "الطقس معتدل في الصباح على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسيناء ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل على جميع المحافظات ويصل للصقيع على سيناء".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تقل عن الـ 5 درجات مئوية في وسط سيناء، مساء اليوم، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمفتوحة والقريبة من المسطحات المائية، وهي لا تؤثر بشكل كبير على حركة المركبات، منوهة أن هناك حالة من الاستقرار في الطقس على مدن الصعيد، والطقس مائل للدفء في الصباح على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في ساعات الليل.

وتابعت أن ما حدث في مدينة الإسكندرية من تساقط لحبات البرد من الوارد أن يحدث في حالات عدم الاستقرار على محافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية، في هذا الوقت من العام.