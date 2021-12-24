وزير الكهرباء: الدولة دعمت المواطن بـ76 مليار جنيه.. وإعادة النظر في سعر البيع للمصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفترة القادمة ستشهد تسهيلات جديدة لإنشاء مشروعات طاقة جديدة ومتجددة، بالإضافة للاعتماد على الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن هناك احتياطات كبيرة جدًا من الغاز الطبيعي ونقوم حاليًا بتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي للخارج.

وأضاف وزير الكهرباء في تصريحات لمصراوي، أن هناك خطة للتوسع في زيادة القدرات المنتجة من مزارع الطاقة الشمسية ببنبان لترتفع حتى 1800 ميجاوات بدلًا من 1450 ميجاوات حاليًا، مشيرًا إلى ان مشروع الضخ والتخزين بعتاقة من المشروعات الواعدة ولا صحة لإلغاءه، خاصة مع التوجه العالمي القائم على تخزين البطاريات.

وأوضح "شاكر"، أن الضخ والتخزين إحدى الوسائل الحديثة لتخزين الطاقة، مشيرًا إلى ان هناك ضمانات ورسائل حكومية موجودة للمشروعات لطمأنة المستثمرين، مؤكدًا أنه على مدار الـ10 سنوات الماضية لا توجد أي مشكلات مع أي مستثمر على الإطلاق لأن هناك ثقة بينه والوزارة أنما من يطلب الضمانات هي البنوك.

وأشار وزير الكهرباء، إلى ان نجاح التجربة المصرية في قطاع الطاقة، كان محور حديث مؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي عقد مؤخرًا في إنجلترا، نظرًا لعدم وجود أي شكوى أو نزاعات أو اللجوء لتحكيمات عالمية.

وحول نجاح الوزارة في اتخاذ خطوات لتطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع وإمكانية خصخصة شركات التوزيع مستقبلًا، أكد "شاكر"، أن هذا المقترح مطروح مع التأكيد أن الاعتماد على القطاع الخاص في بيع الطاقة الكهربائية قائم حاليًا من خلال وجود شركات توزيع خاصة بعدد من المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة خلال الـ5 سنوات الماضية دعمت المواطن بـ76 مليار جنيه.

وأكد "شاكر"، أن تقليل سعر بيع الكهرباء للصناعة 10 قروش أمر يستدعي إعادة النظر، منوهًا إلى أن مشكلات التحصيل لن تنتهي وإنما هناك مجهودات تبذلها شركات التوزيع بعضها نجح في تحقيق خطوات ونتائج متميزة قائلًا: "لولا التحصيل مش هنعرف نصرف على مشروعاتنا والنفقات المطلوبة منا".

وعن اتجاه إنشاء إنشاء شركات توزيع جديدة، قال وزير الكهرباء، إنه قد يتم إنشاء شركات توزيع كهرباء جديدة ولكن هذا القرار له مميزات وعيوب، خاصة وأنه يتطلب وجود مجالس إدارات مما يعني نفقات وأموال عند التأسيس، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقسيم القطاعات الكبرى بالشركات لقطاعين كإجراء سريع وهذه من إحدى الحلول التى سنبدأ في تنفيذها قريبًا.

وتابع: "مصر تعتبر من أرخص بلاد العالم في بيع سعر الكهرباء وهذا يؤرق موازنة الدولة".