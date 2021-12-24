وزير التعليم في البرلمان.. 150 نائبًا يواجهون "شوقي" الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل مواجهة ساخنة، بين أعضاء البرلمان والدكتور طارق شوقي ووزير التربية والتعليم، بعدما تقدم ما يقرب من 150 نائبًا بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، المتعلقة بالمنظومة التعليمية.

ويرصد الخليج 365 أبرز طلبات الإحاطة التي وطلب المناقشة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب إلى وزير التربية والتعليم:

1- سؤال عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

2- سؤال عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

3- سؤال عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

4- سؤال عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

5- سؤال عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

6- سؤال عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.

7- طلبات إحاطة و سؤالان عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

8- مشكلات العملية التعليمية، سواء من خلال نقص عدد المدارس أو وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين.

9- طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.

10- عدم إدراج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي.

11- ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار.

12- عدم إنشاء مدارس متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة.

13- عدم استلام هيئة الأبنية التعليمية للأرض المخصصة لها بحي المرج – محافظة القاهرة.

14- ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي.

15- غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.

16- أسئلة مقدمة من 8 أعضاء عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

17- عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس.