الصحف تستعرض نشاط الرئيس واجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

حاز النشاط الرئاسي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/ التي أبرزت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية، وما تتميز به من خصوصية وتوافق فى وجهات النظر والرؤى تجاه جميع القضايا، كما سلطت الصحف الضوء على توجيهات الرئيس، بالتدقيق في كل تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة جميع جوانبه؛ سعيا نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.

وتابعت الصحف - كذلك - وقائع ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وذلك في إطار توجيه الرئيس السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

هذا واهتمت الصحف بنبأ اختيار برنامج (الهابيتات) مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمي في عام 2024، والذي يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، وذلك بناء على توصية أصدرتها بالإجماع لجنة الاختيار بالبرنامج بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات الأممية المعنية ومراجعتها لطلبات وملفات الاستضافة التي تقدم بها عدد من الدول الاعضاء لتنظيم نفس الدورة من المنتدى.

عسكريا، تناقلت الصحف جهود قوات حرس الحدود، على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قامت بتكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على جميع المنافذ والمعابر الحدودية للدولة، وقامت بضبط 230 عربة تسلل وتهريب، وقامت بإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ 2267 فردا من جنسيات مختلفة .

رياضيا، نقلت الصحف تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، عن تصنيف المنتخبات الخاص بشهر ديسمبر الحالي، حيث حافظ المنتخب الوطني على المركز الـ 45 عالميا، ليستقر به الأمر في المركز السادس إفريقيا، والرابع على مستوى المنتخبات العربية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة نشاط الرئيس السيسي، الذي التقى السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، بحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والسفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي تأكيده متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية، وما تتميز به من خصوصية وتوافق فى وجهات النظر والرؤى تجاه جميع القضايا، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، مشددا على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.

وذكرت الصحف أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث رحب الرئيس السيسى فى بداية اللقاء برئيسة مجلس النواب البحرينى، وطلب نقل تحياته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي نشاط رئاسي ثان، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي اجتمع أمس، مع اللواء أ.ح. وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح. مختار عبد اللطيف مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، واللواء مجدى الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والدكتور وليد محرز بهيئة المواد النووية، والدكتور مجدى السيد المدير التنفيذى لشركة اللقاحات (ميفاك).

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي، وجه بالتدقيق في كل تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة جميع جوانبه، سعيا نحو تحقيق الهدف الأساسى من اكتشاف الفرص الكامنة فى موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع استعرض جهود تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء فى مصر، حيث أطلع الرئيس السيسي على خريطة المعادن الاقتصادية المختلفة الموجودة على مستوى الجمهورية فى الرمال السوداء، فضلا عن تطبيقاتها الصناعية المتنوعة، إلى جانب المشروعات التى تضطلع بها الشركة المصرية للرمال السوداء فى هذا الصدد بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وكذا الجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والتجارب الدولية المماثلة.

إلى ذلك، تابعت صحف القاهرة وقائع اجتماع الحكومة - بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة - لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وذلك في إطار توجيه الرئيس السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء الحكومة في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذا اليوم يعد يوماً تاريخياً، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسي، عن تدشين الجمهورية الجديدة، وأن اجتماع المجلس في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها "أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات".

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أنه من المهم أن تبدأ الأطقم المختصة في كل وزارة بالتشغيل لمباني الوزارات، موجها بأن تكون لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك تواجد للوزراء بالمباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أكد أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس انتقالا جغرافيا فقط، لكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، جنبا إلى جنب تدريب العاملين بالقطاع الحكومي؛ بما يتماشى مع هـذه المنظومة الجديدة للعمل.

وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة (الجمهورية) نبأ اختيار برنامج (الهابيتات) مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمي في عام 2024، ونقلت الصحيفة عن مندوب مصر الدائم لدى برنامج (الهابيتات) السفير خالد الأبيض القول إن اختيار مصر لاستضافة المنتدى، والذي يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، جاء بناء على التوصية التي اصدرتها بالاجماع لجنة الاختيار بالبرنامج بمشاركة ممثلى عدد من الهيئات الأممية المعنية ومراجعتها لطلبات وملفات الاستضافة التي تقدم بها عدد من الدول الاعضاء لتنظيم نفس الدورة من المنتدى.

وأضافت الصحيفة أن السفير الأبيض أكد أن اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى، وكذا سابق استضافتها لفعالية يوم المدن العالمي بمدينة الأقصر في أكتوبر 2021، فضلاً عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة (الهابيتات) للتميز الحضري لعام 2021، يأتي تقديراً للطفرة والانجازات التي تحققها الدولة المصرية في ملفات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، وذلك في إطار تنفيذ (رؤيـة مصر 2030) للتنمية المستدامة.

عسكريا، تابعت الصحف جهود قوات حرس الحدود، على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة؛ لإحكام والسيطرة على جميع المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن قوات حرس الحدود تمكنت - خلال الشهر الماضي - من تحقيق العديد من النجاحات، حيث جرى ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة، و120 خزنة سلاح، و9 آلاف طلقة أعيرة مختلفة، وذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.

ولفتت الصحيفة إلى أن قـوات حرس الحدود تمكنت -أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية - من ضبط ألف و50 كجم لجوهر الحشيش المخدر وألف و20 كجم لنبات البانجو المخدر، و93 ألف قرص مخدر أنواع مختلفة، و10 كجم لمادة الأفيون المخدر و150 كجم لنبات الهيدرو المخدر.

ولفتت الصحيفة إلى أن قوات حرس الحدود قامت ايضا بضبط 230 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الـرسـوم الجمركية.

وأشارت إلى أن حرس الحدود تمكن - كذلك - من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود ألفين و267 فرداً من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفي الشأن الرياضي، أبرزت صحيفة (الأهرام) تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن شهر ديسمبر الحالي للمنتخبات، حيث حافظ المنتخب الوطني على المركز 45 عالميا؛ ليستقر به الأمر في المركز السادس إفريقيا، والرابع على مستوى المنتخبات العربية.

وذكرت الصحيفة أن المنتخب السنغالي تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية (20 عالميا)، يليه منتخب المغرب (28 عالميا)، ثم الجزائر في المركز الثالث (29 عالميا)، بينما منتخب تونس فى المركز الرابع (30 عالميا)، تلاه منتخب نيجيريا فى المركز الخامس (36 عالميا).