كورونا في 24| انخفاض كبير بالوفيات بمصر.. وإيطاليا تسجل أعلى إصابات يومية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 542 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314994 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض كبير بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

إيطاليا تسجل أعلى مستوى من الإصابات بكورونا في يوم واحد

متخطية 90 ألف حالة.. فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات بكورونا في يوم واحد

متحدث الوزراء: 98% من حالات الوفاة بالفيروس داخل مصر لم يتلقوا اللقاح

رسالة جديدة من الصحة للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

دراسة: الجرعة المعززة من "أسترازينيكا" فعالة ضد أوميكرون

رئيس الوزراء: وفرنا اللقاح والناس بتتحايل وتزور شهادات تطعيم بفلوس

وزير الصحة الألماني يتوقع موجة إصابات كبيرة بأوميكرون في بلاده بحلول العام الجديد

"فاينانشيال تايمز": كوفيد يتسبب في أزمة توظيف في مستشفيات أوروبا

لبنان يفرض قيودا جديدة للحد من تفشي كوفيد-19