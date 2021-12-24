شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسلمنا 116 مليونا و851 ألف جرعة من 8 لقاحات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي ما تم توريده من لقاحات: أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك، وفايزر بيونتيك، وموديرنا بلغ 116.851.020 جرعة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أنه جرى اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها، وذلك من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، والتي أسفرت عن منح الجرعة الثانية لحوالي 344.956 شخص منذ إطلاق الخدمة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.