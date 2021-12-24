شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انطلاق المرحلة الأولى.. اعرف مبادرة الأوقاف لحماية الأطفال من الأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الأوقاف المرحلة الأولى لمبادرة "حق الطفل" التي تهدف إلى تثقيف وبناء وعي الأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، والتأكيد على حق الطفل في في التوعية والتنشئة الكريمة ولغذاء الصحي والرياضة اللازمة لصحة البدن، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تناسب مراحل عمره المختلفة.

وأكدت الوزارة حرص الأهالي على مشاركة أبنائهم في مبادرة "حق الطفل"، حيث نجحت الواعظات في تقديم برنامج شامل يضم المحتوى التثقيفي المتنوع والمختلف، وذلك بتبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة رؤية للنشء، والمحتوى المتنوع من مجلة الفردوس ، وكذلك إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات (علم طفلك) الإلكترونية، كما شمل البرنامج أيضًا محتوى دينيًّا مبسطًا من السيرة النبوية ، وسير الصحابة ، وكذلك تحفيظ القرآن الكريم ، إلى جانب عدد من الورش الفنية الهادفة للأطفال.





”الخليج 365” يوضح أبرز معلومات عن مبادرة الأوقاف "حق الطفل":1. الهدف الرئيسي لوزارة الأوقاف من مبادرة حق الطفل هو رفع وعى الأطفال وتثقيفهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة

2. انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة ونالت إقبال وإعجاب الكثير من الأهالى.

3. الفئة العمرية المستهدفة بمبادرة "حق الطفل" من سن 6 سنوات وحتى 9 سنوات ومن سن 9 سنوات وحتى 14 سنة.

4. خصصت الوزارة صفحتين من مجلة الفردوس للأطفال النوابغ.

5. استقبلت الوزارة عدد من الأطفال الفائزين بمسابقة القرآن الكريم لتسجيل عدد من الابتهالات والقراءات.

6. أعادت الوزارة صالون "في محبة الوطن" وبدأته بصالون تحت عنوان: "المدرسة الوطن الصغير"

7. لن تقتصر موضوعات المبادرة على الجانب الدينى فقط بل ستقدم أيضا المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمى.

8. يشارك فى تقديم المبادرة عدد كبير من واعظات وأئمة وزارة الأوقاف إلى جانب الكتاب والأدباء المشاركين بمجلة الفردوس وسلسلة رؤية للنشء.

9. حددت الوزارة على اختيار 100 مسجد كمرحلة أولى لبدء المبادرة بها.

10. يتم مراعاة وجود ملحقات بمساحات كافية في المساجد تتسع لاستقبال الأطفال مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.