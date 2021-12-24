شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بـ6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة: لا يوجد حالات أوميكرون جديدة بمصر.. والمصابون الـ3 يخضعون للبروتوكول العلاجى ‎

"الصحة" توضح موعد وأماكن طعوم شلل الأطفال ممن لهم موانع صحية ‎

التضامن: ارتفاع رأس مال بنك ناصر الاجتماعى إلى 5 مليارات جنيه ‎

السكة الحديد تستقبل دفعة عربات مجرية قبل نهاية ديسمبر ضمن عقد الـ1300 عربة ‎

التعليم تتيح نظام "التحسين" لطلاب الإعدادية الحاصلين على الشهادة العام الماضى ‎

إحصاء التعليم: لدينا 3243 مدرسة رسمية لغات يدرس بها مليون و297 ألف طالب ‎

التنمية المحلية: تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات 6 مليارات جنيه ‎

التنمية المحلية: اعتماد 8300 مشروع لتعمير صعيد مصر خلال 7 سنوات ‎