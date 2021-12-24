شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كوبرى تحيا مصر وإجراء تحويلات مرورية لمدة ساعتين للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة المرور، منذ قليل "منتصف الليلة"، إغلاق كوبرى تحيا مصر على محور روض الفرج بسبب أعمال صيانة مع إجراء تحويلات مرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات. وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال صيانة كوبرى "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا للكوبرى المشار إليه لتنفيذ أعمال الصيانة وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى والاتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا بشكل كامل لمدة ساعتين تتنتهى فى الساعة 2 صباح اليوم الجمعة.

ـ غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتباراً من الساعة 2 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 8 من صباح اليوم نفسه.

ـ غلق الاتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتباراً من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 2 بعد الظهر، على أن تكون إجمالى المدة الزمنية من بداية الأعمال وحتى النهاية 14 ساعة.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة وكذلك التنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.