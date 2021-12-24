مرور الجيزة: غلق شارع غرب سوميد لتنفيذ أعمال القطار السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلى لشارع غرب سوميد بدايةً من تقاطعه مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو.

كما سيتم غلق كلى لشارع غرب سوميد بالاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو.

الغلق يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط (العلمين – السخنة) وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر (طريق غرب سوميد) والذى يربط بين طريق الواحات وطريق امتداد محور 26 يوليو.

يبدأ الغلق من الساعة 1 صباح غدِ الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى انتهاء الأعمال ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية تيسيرا لحركة المرور.

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين (السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد) (السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين).

- حركة المركبات القادمة من طريق إمتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً اتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو ، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- موقع الغلق الكلى السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم إستكمال السير وصولاً حتى طريق امتداد محور 26 يوليو.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب الإدارة بالمواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.