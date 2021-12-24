حصاد التجارة الداخلية في 2021: أرشفة 150 ألف علامة تجارية إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنفوجرافيك" يكشف حصاد السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية لعام 2021 بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

واستعرض "الإنفوجرافيك" حصاد الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية لعام 2021، موضحًا أن الإدارة تلقت أكثر من 300 معاملة يومية ووصل متوسط طلبات تسجيل المعاملات التجارية إلى 200 طلب في اليوم الواحد.

وسلط الإنفوجرافيك الضوء على تطوير مقر الإدارة والذي شمل افتتاح المركز الإقليمي بمحافظة السويس، وتطوير مقر الإدارة لتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وللجمهور المتعامل مع الإدارة، بجانب استقبال طلبات التسجيل من خلال 16 مكتب سجل تجاري.

وسلط الإنفوجرافيك الضوء على أرشفة نحو 150 ألف ملف علامة تجارية إلكترونيًا، بالإضافة إلى إتاحة قاعدة بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي.

وأشار الإنفوجرافيك"، إلى تنفيذ مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي وكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي، والذي تضمن 32 ألف نموذج مسجل، و500000 علامة مسجلة، مع 20 ورشة عمل لرفع كفاءة الفاحصين الفنيين، بعدد 80 ساعة تدريب للعاملين بقسم التطبيقات، بالإضافة إلى 6 ورش عمل لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعريفهم بأهمية تسجيل العلامات التجارية.

كما استعرض الإنفوجرافيك"، مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري، موضحًا أنه تم تطوير 7 مكاتب سجل تجاري، وجاري تطوير 7 مكاتب أخرى، بجانب 12 مكتب سجل تجاري ملحق بجهات أخرى، بالإضافة إلى مكتب واحد ملحقة بالبنوك، مع 102 مكتب سجل تجاري تم ربطها. كما يبلغ عدد الجهات التي تم الربط معها 18 جهة، و4 جهات تم توقيع بروتوكولات تعاون معها.

وأوضح الإنفوجرافيك"، أن جودة البيانات طبقًا لمقياس هيئة الرقابة الإدارية بلغت 69%، بينما بلغ عدد طلبات الخدمات إلكترونيا نحو 500 خدمة.

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