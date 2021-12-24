شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التعداد السكانى في مصر يزيد بمقدار مليون و700 ألف نسمة كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن الزيادة السكانية معطلة لأى مشروعات تنمية فى مصر، موضحا أن مصادر الدولة محدودة وما نفذناه من مشروعات تنمية لن يكون له أثر إلا بعد انضباط التعداد السكان، موضحا أن ربط الرئيس عبد الفتاح السيسى التنمية بضبط النمو السكانى هي رؤية صائبة للغاية.

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تنفذ مشروعات حياة كريمة وبنية تحتية ومشروعات لها علاقة بالتنمية وتوفير رفص عمل ولكن من الصعب استيعاب الزيادة السكينة كل عام.

وتابع نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن التعداد السكانى في مصر يزيد بمقدار مليون و700 ألف نسمة كل عام، وفى المستقبل فإن هذا سيؤثر على كل مناحى التنمية، ولا بد من نمو سكانى معقول وإلا سيكون من الصعب التحكم في الزيادة السكانية.