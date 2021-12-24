شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تأمين لرعاية المسافر قيمتها 300 جنيه وراء زيادة رسوم جواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إرتفاع رسوم إستخراج جواز السفر.

ويُجدر الإشارة إلى أنه فى ضوء صدور بعض التعديلات على القوانين بشأن جوازات السفر والتى تضمنت إستحداث وثيقة تأمين لرعاية المسافر بالخارج تكون سارية طوال مدة سريان جواز السفر من ضمن المستندات اللازم تقديمها لإستخراج أو تجديد جواز السفر من داخل البلاد ، وذلك إعتباراً من 1/7/2021..ويتم منح الوثيقة حال قيام المتقدم بسداد مبلغ 300 جنيه قيمة القسط التأمينى للوثيقة ، وتقدم وثيقة تأمين رعاية المُسافر بالخارج العديد من المزايا التأمينية للمستفيد حيث تغطى حالات المرض المفاجئة أو الحوادث والمواقف الطارئة التى قد تحدث للمواطن أثناء السفر للخارج خلال مدة سريان الجواز.

ويشار إلى أن العديد من الدول الأجنبية تشترط إستخراج وثيقة تأمين السفر للخارج لمنح تأشيرة دخول لها مما يُلزم المتقدم باللجوء إلى شركات تأمين خاصة لإستصدار تلك الوثائق مقابل تكاليف باهظة.