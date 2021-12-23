شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل عمليات إعادة إعمار غزة وتوفير المعدات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منى عوكل مراسلة إكسترا نيوز، إنه تتواصل عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، الذى بدأ من أشهر وبالتحديد المرحلة الثانية التي بدأت منذ أسبوع من الآن، موضحة أن العملية بدأ يشعر معها المواطن الفلسطيني بأن هذا الحلم بدأ يتجسد في الأراضى التي تم اقتطاعها من أجل بناء المدن السكنية الثلاث في محافظات قطاع غزة المختلفة.

وأضافت مراسلة إكسترا نيوز، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه عمليا اليوم تم تجهيز الأراضى التى سيتم العمل عليها لأن المساحات كبيرة وواسعة وتحتاج لوقف للتنفيذ وإعدادها.

وتابعت مراسلة إكسترا نيوز، أن الجميل في الأمر والذى يشعر به المختصون أن هناك اهتماما كبيرا بأدق التفاصيل، وأن يتم بتجهيز المنطقة وتوفير المعدات اللازمة بدقة شديدة كى يتم العمل على كل مرحل من المراحل بحرفية عالية ولا يجدون أن يكون هناك أى إشكاليات .