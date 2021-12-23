شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع القومية باتجاه ميدان البوهى فى الجيزة شهر بسبب أعمال المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية بالخط الثالث، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة 30 يوما، تبدأ غدا الجمعة حتى السبت 2022/1/22، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.



وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة الأتية: وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة الأتية:

القادم من الطريق الدائرى بإتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر بإتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.