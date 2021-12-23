شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الملقحين بالجرعات الأولى والثانية للقاحات كورونا فى مصر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.

وتناول القائم بأعمال وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن الحالة الوبائية بمصر، والذى تضمن معدل الإصابات الأسبوعية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والفرز، بالإضافة إلى الموقف الحالي للقاحات، حيث لفت إلى أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 33.778.817 جرعة، و 20.094.696 جرعة ثانية، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة 53.873.513 جرعة، بمعدل تطعيم حاليا 353.130 جرعة يومياً، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة حاليا.