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جهاز تنمية المشروعات.. 2 مليون فرصة عمل و104 ملايين مشروع في 7 سنوات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "الخليج 365" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 7 سنوات، لعدد 104 مليون مشروع، وأكثر من مليوني فرصة عمل، بتكلفة بلغت حوالي 33.2 مليار جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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