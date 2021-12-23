إغلاق كلي لشارع في الجيزة لمدة شهر بداية من غدٍ الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي بشارع القومية بالمنطقة المحصورة بين شارعي المدينة المنورة والنصر باتجاه ميدان البوهي في إمبابة، لمدة 30 يوم تبدأ غدًا الجمعة.

وبحسب بيان اليوم، قالت المحافظة، إن ذلك جاء نتيجة تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية (الخط الثالث).

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، ستقوم بغلق كلي لشارع القومية العربية من الدائري باتجاه ميدان البوهي في المنطقة المحصورة بين شارعي المدينة المنورة والنصر لمدة 30 يومًا تبدأ الجمعة ٢٠٢١/١٢/٢٤ وحتى السبت ٢٠٢٢/١٢/٢٢، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.