المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 80 ألف فرصة عمل و 73 مشروعا في 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "الخليج 365" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 7 سنوات، وبلغ عدد المشروعات خلال هذه الفترة 73 مشروعا، بتكلفة 70.5 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة 18 مليار دولار، وبلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وفرتها المنطقة حوالي 80 ألف فرصة عمل.