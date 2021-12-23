مرور الجيزة: غلق مطلع الدائرى من ميدان المنيب لمدة 21 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقًا كليًا لمطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى لمدة ٢١ يوم لتنفيذ أعمال التوسعة وسط تواجد الخدمات المرورية.

مصدر مسؤول بمرور الجيزة أفاد بأنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

قال المصدر إنه تقرر غلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة ٢١ يوم تبدأ من الساعة الـ ٦ صباح غد الجمعة حتى صباح الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/١٣ على مدار ٢٤ ساعة.

حسب المصدر سيتم تنفيذ التحويلات التالية للقادم من شارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير باتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم)

الصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والاتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت الخدمات المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.