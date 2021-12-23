مرور الجيزة: غلق كلى بشارع القومية لمدة 30 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال عن غلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة ٣٠ يوما تبدأ غدا الجمعة على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا.

تيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة التالية: القادم من الطريق الدائرى بإتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر باتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب الإدارة بالمواطنين من قائدى المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.