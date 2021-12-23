شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح حديقة قصر الطاهرة بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، حديقة قصر الطاهرة (سرايا القبة سابقًا)، بعد تطويرها، وتشغل الحديقة مساحة 3 أفدنة وتضيف لقيمة المكان السياحية بعدًا مميزًا كما تقدم لسكان حى الزيتون متنزهًا جديدًا للأسر والأفراد .

شهد الإفتتاح الدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وفى السياق، تمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، عدد من الورش الإنتاجية وورش صيانة المعدات، والتي تم تطويرها مؤخرا، واجرى الخليج 365، جولة بالورش لرصد أهم ما تنتجه تلك الورش.

وتمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ورش المعدات الثقيلة ويقع على مساحة 5100 م2 ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إدارى ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتى أمن وكهرباء، كما تمتلك الهيئة، الورش الإنتاجية ويقع على مساحة 2.8 فدان وتضم الورش 325 عامل و17 قسم تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكره وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.

كما تمتلك الهيئة قسم نجارة به أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، وقسم الحدادة و ورشة السمكرة والتي تصنع صناديق القمامة بدلا من شرائها.























