شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: افتتاح محور كلابشة بطول 21 كيلو السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفاصيل المشروعات التي سيتم افتتاحها والأخرى التي يتم العمل عليها في المحافظة خلال الفترة الحالية.

وقال محافظ أسوان خلال مداخلة ببرنامج حقائق وأسرار، أن الافتتاحات تشمل مشروع مصنع كيما وهو من المشروعات التاريخية بأسوان يشغل حوالي 600 عامل وجاهز للافتتاح.

وأضاف، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يوجد أيضا مشروع خاص بالطاقة الشمسية، وهو من المشروعات العملاقة، وتكلف 2 مليار دولار.

وتابع، أنه يتم حاليا عدة مشروعات زراعية بمنطقة توشكى لما لها من أهمية بالمشروعات الزراعية التي تتخطى نصف المليون فدان .

وأوضح، أن أهم مشروع سيحقق نقلة للمحافظة وهو مدينة أسوان الجديدة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ويتم به تنفيذ كافة القطاعات والبنية التحتية على أعلى مستوى.

واستكمل محافظ أسوان، أنه سيتم يوم السبت، افتتاح أحد المحاور المهمة، وهو محور كلابشة بطول 21 كيلو، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة يتم تنفيذه فى 4 مراكز من أصل 5.