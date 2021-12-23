شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أكثر من 119 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة فى رقم غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 119,000 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد في رقم غير مسبوق ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

و ابتداءً من اليوم 23 ديسمبر، المسافرون من المملكة المتحدة وثماني دول أخرى صنفتها السلطات الألمانية على أنها مناطق متغيرة للفيروس، يخضعون لقيود دخول إضافية عند الوصول إلى أراضى ألمانيا.

كما حظرت ألمانيا النقل من وإلى البلدان التي تنتشر فيها طفرات الفيروس وهي المملكة المتحدة ، وبوتسوانا، وإسواتيني ، وليسوتو ، وملاوي ، وموزمبيق ، وناميبيا ، وزيمبابوي ، وجنوب إفريقيا ، مع وجود بعض فئات المسافرين معفون من الحظر ويسمح لهم بدخول الأراضي الألمانية.