شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لمدغشقر فى ضحايا غرق مركب بضائع شمال شرق الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية مدغشقر الشقيقة، فى ضحايا غرق مركب لنقل البضائع فى شمال شرق البلاد، وأسفر عن عشرات الوفيات وعدد من المفقودين.

وتقدمت مصر بصادق التعازى لذوى الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب مدغشقر فى هذا المصاب الأليم.