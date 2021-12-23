الإنتاج الحربي تعلن موعد اختبارات المتقدمين للوظائف المطلوبة "تجارة وهندسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إنه إلحاقًا للإعلان السابق نشره في تاريخ 14 نوفمبر الماضي بشأن حاجة الهيئة لشغل بعض الوظائف بشركاتها من خريجي كليات الهندسة تخصصات (مدني/عمارة) وخريجي كليات التجارة تخصص (محاسبة)

تعلن الهيئة بدء إجراء الاختبارات المقررة للمتقدمين وفقًا لشروط الإعلان خلال الفترة من الأحد الموافق 2 يناير 2022 حتى الخميس 13 يناير 2022 اعتبارًا من الساعة الـ9 صباحًا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه على المتقدمين تقديم أصل وصور للمستندات التالية (شهادة التخرج، شهادة الموقف من التجنيد "ذكور فقط"، شهادات الخبرة إن وجدت، بطاقة الرقم القومي).

وأضحت أنه سيتم ذلك على أن يكون إجراء تلك الاختبارات بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام (الكيلو 3 طريق القاهرة/بلبيس الصحراوي) ووفقًا للتوقيتات الموضحة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة.

يمكنكم الإطلاع على كشوف الأسماء بالروابط التالية:

هندسة عمارة:

هندسة مدني:

تجارة محاسبة: