جنايات الإسكندرية تبرئ سائقا من الاتجار في الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية، اليوم الخميس، ببراءة المتهم بسام زهير من اتهامه بالاتجار في الهيروين.

وتقدم المحامي بالنقض ميشيل حليم، دفاع المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمة موكله بعد الحكم غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتقضي الجنايات ببراءته.

بدأت تفاصيل القضية ببلاغ من أهالي العامرية عن مشاجرة داخل سيارة مملوكة لأحد المتهمين وألقى أحدهم كيس به "هيروين" فضبطه المبلغين وسلموه للشرطة.

وقدم "حليم" خلال المحاكمة ما يثبت تأجير موكله للسيارة بتاريخ سابق على حدوث الواقعة وأنه أقام دعوى لفسخ عقد الإيجار، وبذلك انتفت سيطرته المادية على السيارة والمواد المخدرة.

كما دفع بانتفاء حالة التلبس بإحراز المخدرات لأن تخلي أحد المتهمين عنها ليس اختياريا ولا تجيز ضبطهم، بالإضافة لعدم ضبط موكله على مسرح الواقعة وعدم وجود شهود عليه.

ودفع أيضا بعدم جدية التحريات، فعجز مجريها عن التوصل لهوية المتهم ورقمه القومي قائلا إنه سائق بالعامرية، لكن الوثائق الرسمية تثبت أن رخصة القيادة وتحقيق الشخصية وإيصالات استهلاك تثبت أنه تابع للدرب الأحمر.

كما دفع بقصور تحقيقات النيابة لعدم مواجهة الشهود بالمتهم.