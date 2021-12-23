دافع عن صديقته فقتل بين أحضانها.. شاب يغرز سكينا في قلب آخر بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم بقتل شاب بمنطقة الطالبية فجر الخميس، بعدما دافع الضحية عن صديقته.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير مباحث غرب الجيزة إشارة من مستشفى قصر العيني باستقباله شاب يبلغ من العمر 21 سنة جثة هامدة إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أنه في أثناء وقوف الضحية مع صديقته بالطريق العام، فوجئ بالمتهم "23 سنة" يعاكسها بألفاظ خارجة فنهره "اللي بتقوله دا عيب".

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة في القلب فسقط بين يدي صديقته التي أطلقت صخات اسغاثة بالمارة، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، وجه بمعاونيه بنشر أكمنة متحركة لضبط المتهم في الأماكن التي يتردد عليها، لسماع أقواله.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.