المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد لمتهم بالاتجار في الهيروين بمصر الجديدة وتغريمه 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 5411 لسنة 2021أن المتهم "م. م" 34 عامًا، بائع، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بدون ترخيص سلاح أبيض "مطواه".