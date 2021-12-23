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يوم تاريخى.. أول اجتماع للحكومة فى العاصمة الإدارية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لم تجعل المواطن فى ظل أزمة يشعر بأى نقص فى السلع، فى حين أن هناك دول أخرى متقدمة كان شعبها يقف طابور للحصول على زجاجة لبن.

 

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وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن دعم المحروقات من 4 سنوات بلغ 128 مليار جنيه والدولة المصرية كانت تدفعهم دعم على حساب أشياء كثيرة، وبعد هيكلة الدعم أصبح 17 مليار جنيه، وبالتالى الفرق فى دعم المحروقات تم توجيهه للمشروعات والاستثمارات التى تهدف لخدمة المواطنين أولا.

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MO Nasa

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