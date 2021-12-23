شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية تجيز استخدام دواء ميرك المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجازت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية اليوم الخميس، استخدام دواء ميرك المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ويذكر أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أقرت أمس أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأعلن مسئولين أمريكيين أول أمس أن إدارة الغذاء والدواء ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج كوفيد-19 الأسبوع الجارى.

وأضاف المسئولون المطلعون على هذا الأمر - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر ومولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بجرعات معززة من لقاحى فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا، وذلك لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ممن يعتبرون بالفعل محصنين بشكل كامل.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخطوة سوف تُكسب العديد من الأمريكيين حماية إضافية قبل زيادة حالات الإصابة المحتملة في الشتاء.